Вже 15 вишів можуть готувати арбітражних керуючих

На сьогодні вже 15 навчальних закладів отримали дозволи Міністерства юстиції України на здійснення підготовки спеціалістів за кваліфікацією арбітражний керуючий.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства юстиції України з посиланням на міністра юстиції Олександра ЛАВРИНОВИЧА.

Зокрема, у грудні 2011 року - січні 2012 року ліцензії отримали: Міжнародний інститут бізнесу (м.Київ), Міжрегіональна Академія управління персоналом (м.Київ), Центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників юстиції (м.Київ), Кримський інститут економіки та господарського права, (м. Сімферополь), Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О.Дідоренка (м. Луганськ, с. Ювілейне), Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля (м. Луганськ), Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля (м. Дніпропетровськ), Міжнародна академія фінансів та інвестицій (м.Київ), Закарпатський державний університет (м.Ужгород) та Хмельницький університет управління та права (м.Хмельницький). У лютому поточного року таке право було також надано Київському національному торговельно-економічного університету, Національному авіаційному університету та національному університету «Одеська юридична академія».

Для організації курсів з підготовки арбітражних керуючих до Мін’юсту може звернутися будь-який вищий навчальний заклад третього або четвертого рівня акредитації, що здійснює підготовку за напрямами "Право", "Економіка та підприємництво", "Менеджмент і адміністрування" або "Державне управління". Мін’юст було визначено головним органом у системі центральних органів виконавчої влади з формування та забезпечення реалізації державної політики з питань банкрутства Указом Президента України від 6 квітня 2011 року №395/2011.

Курси з підготовки арбітражних керуючих може пройти будь-яка фізична особа, яка має повну вищу юридичну або повну вищу економічну освіту та стаж роботи за спеціальністю не менше трьох років. Після завершення курсів такі особи, на підставі рішення екзаменаційної комісії, отримуватимуть свідоцтва про присвоєння кваліфікації арбітражного керуючого.

Строк дії свідоцтва становить два роки з моменту його видачі. Протягом цього строку власник свідоцтва матиме право звертатися за отриманням ліцензії на провадження господарської діяльності арбітражних керуючих.