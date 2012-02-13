У ДІНЗ запевняють, що коледж для сліпих і глухих дітей прикрили законно

Приватний вищий навчальний заклад «Міжнародний медичний коледж» законно був позбавлений ліцензії через низку повторно виявлених порушень у його діяльності.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції повідомив голова Державної інспекції навчальних закладів (ДІНЗ) України Михайло ГОНЧАРЕНКО, коментуючи заяву керівництва Міжнародного медичного коледжу, який брав на навчання сліпих та глухих дітей, про незаконність закриття закладу.

За його словами, з 2008 по 2011 рік ПВНЗ «Міжнародний медичний коледж» чотири рази перевіряли інспектори, перевірки проводилися за участю представників Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України та фахівців вищих навчальних закладів. Ці перевірки проводилися відповідно до звернень Міністерства охорони здоров’я, народних депутатів, районної прокуратури та громадських організацій.

Як повідомив М.ГОНЧАРЕНКО, під час останньої перевірки у діяльності коледжу було повторно виявлено низку порушень і недоліків, зокрема, щодо правових підстав для створення коледжу, перевищення на 30 осіб ліцензійного обсягу набору студентів, відсутність договорів оренди приміщень Київської міської клінічної лікарні №1, відсутність висновків про відповідність приміщень санітарно-гігієнічним нормам та правилам пожежної безпеки.

Також інспекція виявила у коледжі недостатнє інформаційне забезпечення навчального процесу, недостатню кількість комп’ютерів, лабораторій та спеціалізованих кабінетів, порушення у кадровому забезпеченні, відсутність навчальних планів, конспектів лекцій та інструкцій для проведення практичних робіт.

Крім того, було проведено контрольні зрізи знань з п’яти дисциплін. Результати контрольних робіт засвідчили невідповідність рівня знань учнів акредитаційним вимогам, наголосив М.ГОНЧАРЕНКО і додав, що оцінки, вищі за трійку, отримали лише 35% учнів за норми 90%, а оцінки «добре» і «відмінно» - лише 20% студентів за норми не менше 50%.

«І лише за сукупністю повторно виявлених в коледжі порушень ліцензійних умов, з урахуванням низької якості знань, Державною інспекцією було підготовлено пропозицію про позбавлення Міжнародного медичного коледжу ліцензії на здійснення освітньої діяльності. Про закриття коледжу мова не йшла», - підкреслив М.ГОНЧАРЕНКО.

При цьому, зазначив він, усунувши зафіксовані порушення, через рік коледж має право подати заявку на повторне ліцензування.

М.ГОНЧАРЕНКО наголосив, що студентів Міжнародного медичного коледжу на навчання готові прийняти Київський міський медичний коледж, Черкаський медичний коледж, Харківський базовий медичний коледж, Херсонський базовий медичний коледж, Львівський державний медичний коледж та Генічеське медичне училище.

При цьому, за інформацією М.ГОНЧАРЕНКА, лише 80 із 400 студентів коледжу є інвалідами.

У свою чергу, заступник директора Черкаського базового медичного коледжу Ірина РАДЗІЄВСЬКА, яка брала участь у перевірках Міжнародного медичного коледжу, наголосила, що усі зауваження до роботи коледжу об’єктивні.

«І ми всі одноголосно підписали акт про те, що в таких умовах не можна навчати студентів. Тим паче, студентів-інвалідів» - сказала вона.

Як повідомляв УНІАН, Міжнародний медичний коледж навчає сліпих дітей за спеціальністю “медична сестра-масажист” та глухонімих - за спеціальністю “зубний технік”. Усього з 1991 по 2011 рій коледж закінчили 3400 осіб.

8 лютого керівництво ПВНЗ «Міжнародний медичний коледж» заявило, що навчальний заклад був незаконно позбавлений ліцензії.

При цьому виконуючий обов’язки директора коледжу Віктор ЧЕРНИШОВ заявив, що в Києві більше немає освітніх закладів, які навчають сліпих та глухонімих на молодших медичних спеціалістів.