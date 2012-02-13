«Доктора Пі» забрали в психлікарню
Для проведення експертизи
Андрія Слюсарчука 2 лютого 2012 року забрали з Львівського СІЗО до Львівської обласної психіатричної лікарні – для проведення психіатричної експертизи.
Про це 13 лютого у коментарі ЗІКу повідомив начальник Львівського СІЗО Богдан Гальчишак.
«2 лютого забрали його в психіатричну лікарню», – повідомив Гальчишак.
За його словами, в психлікарні Слюсарчук перебуває під охороною, як і всі ув’язнені, які поступають з СІЗО до спеціального закладу.
В лікарні, як і в СІЗО, Слюсарчук може отримувати передачі, спілкуватися з адвокатом.
Як повідомив Гальчишак, як правило, психіатрична експертиза триває 21 день.
На запитання, чи під час перебування в СІЗО у Слюсарчука проявлялися ознаки психічного захворювання, Гальчишак відповів: «Я вам скажу, що ні».
Нагадаємо, 17 листопада Галицький районний суд Львова за поданням слідчого визначив для Слюсарчука запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на час проведення слідства.
Затримали Слюсарчука у Києві 14 листопада.
Проти «доктора Пі» порушено дві кримінальні справи: за ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство) і ст. 358 (пiдробка документiв).
17 січня захист Слюсарчука пропонував 130 тисяч гривень застави за його звільнення. Суд відмовив. Раніше правоохоронці повідомляли про потребу проведення Слюсарчуку психіатричної експертизи.