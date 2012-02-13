Оробець: закон не дозволяє відкликати задля "підчистки" проект Табачника

Член «Фронту Змін», народний депутат Леся ОРОБЕЦЬ заявляє, що закон не дозволяє Кабміну відкликати задля "підчистки" законопроект про вищу школу міністра освіти Дмитра Табачника після внесення до порядку денного сесії й отримання офіційної експертизи науково-експертного управління ВР. Про це вона написала на своїй сторінці у Фейсбук, коментуючи заяву Голови Верховної Ради Володимира Литвина

“У чинному Законі про Регламент передбачено вичерпний перелік складових права законодавчої ініціативи (ст. 89 Регламенту), що здійснюється, в тому числі, шляхом внесення «пропозицій» і «поправок» до проекту. Але в усіх випадках — після першого читання. Щоправда, закон дозволяє суб`єкту права законодавчої ініціативи відкликати проект, але винятково - до внесення проекту до порядку денного сесії (п. 1. ст. 104 Регламенту). У цьому разі проект знімається з розгляду (п. 4. ст. 104 Регламенту). А в нашому випадку - розчищає місце більш достойним проектам, тобто альтернативним)”, - пише Л. ОРОБЕЦЬ.

Народний депутат також зазначає, що вже після внесення проекту до порядку денного сесії він може бути відкликаний лише за рішенням Верховної Ради.