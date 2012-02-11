На Полтавщині горить школа

У селі Пізники Чорнухинського району Полтавської області горить будівля школи. Вогнем охоплено 200 квадратних метрів даху будівлі.

Про це повідомляє прес-служба МНС.

Повідомлення про загоряння надійшло на пункт зв`язку МНС у 9:45, на місце було направлено 2 чергових пожежно-рятувальних відділення, додатково були залучені підрозділи з міст Лохвиця, Лубни та Пирятин.

"Пожежі присвоєно підвищений номер виклику, в зв’язку з чим до чергування в цих підрозділах додатково задіяні резервні караули", – йдеться у повідомленні надзвичайників.

У свою чергу, в Міністерстві освіти повідомили, що в школі вчилися 19 учнів. Усіх їх будуть на шкільному автобусі підвозити до Воронковської школи цього ж району. За інформацією Міносвіти, постраждалих під час пожежі немає. За попередніми даними, причиною пожежі стало необережне поводження з обігрівальними приладами.

24 канал