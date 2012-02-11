Табачник відповів Януковичу: довічних синекур не буває

Міністр освіти Дмитро Табачник не боїться свого звільнення з посади.

Про це він заявив в ефірі телеканалу "Інтер", коментуючи критику на свою адресу з боку президента Віктора Януковича.

"Що ж стосується порції критики, я можу послатися на вислів одного з великих державних діячів імператора-філософа Марка Аврелія. Який говорив: "Я критикую і караю тільки тих префектів, кого ще сподіваюся виправити", - зазначив міністр.

"Треба або тривожитися, або працювати. У нас демократична країна, тому довічних призначень, довічних синекур не буває", - додав він.

Табачник заявив, що "після критичних зауважень з боку глави уряду, з боку глави держави, я думаю, що ми дуже значно переробили цілий ряд положень того ж закону про освіту".

"Свого часу, 16 років тому, президент Кучма не тільки не критикував, зняв мене з роботи. Що не заважає нам майже два десятиліття підтримувати прекрасні відносини", - підсумував міністр.

Як відомо, Янукович розкритикував реформу вищої освіти, що проводиться в Україні Табачником, назвавши "антиприкладом".

Українська правда