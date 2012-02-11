Професора луганського вишу впіймали на хабарі

Органи прокуратури порушили кримінальну справу стосовно професора одного з вишів Луганська, який систематично одержував хабарі від студентів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ГУМВС у Луганській області, професора було затримано під час одержання 3,5 тис. грн. хабара за зарахування студента на заочну форму навчання.

З`ясувалося, що зловмисник налагодив цілий бізнес з надання абітурієнтам і студентам різного роду платних послуг. При обшуку в його робочому кабінеті та за місцем проживання оперативники виявили і вилучили списки «клієнтів», а також облік і рух грошових коштів за надані послуги.

Кримінальну справу порушено за статтею 368 Кримінального кодексу України.