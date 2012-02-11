Хто в Європі найосвіченіший (рейтинг країн)

Найбільше людей з вищою освітою в Литві, Чехії та Словаччині. Британці виявилися лише на 19 місці. Лише 76,1% отримали освіту за стандартом А (вищий) - а в Литві таких 92%.

У рейтингу 33 країн у відповідність з пропорцією населення у віці від 25 до 64 років з «вищою середньою освітою» - еквівалентом рівня А - перше місце з 92% зайняли жителі Литви.

91,1% освічених людей в Чехії, 91% в Словаччині і 89,2% в Естонії. Німеччина, Австрія і Люксембург знаходяться в другій п`ятірці.

Союз університетів і коледжів, який відкрив ці дані, сказав, що Британія залишається позаду всієї Європи через високу вартість навчання і скорочення університетських місць. На думку працівників освіти Великобританії, рівень освіти у багатьох бідних районах країни доcі знаходиться на рівні 19 століття, повідомляє Daily Mail.

Euromag.ru