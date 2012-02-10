Названо найкращі університети світу

Кращим європейським університетом став Федеральний технологічний інститут у швейцарському Цюріху. За ним слідують знамениті англійські університети Кембридж і Оксфорд.

Кращим скандинавським вищим навчальним закладом став Норвезький технологічний університет Тронхейма, що зайняв в Європі 16-е місце.

Іспанська компанія Webometrics двічі на рік оцінює рівень навчання, досліджень та поширення знань серед світових університетів. Важливе місце в оцінці віддається використанню інтернет-технологій.

У загальносвітовому списку лідирують американські університети, в першій трійці - університет в Гарварді, Массачусетський технологічний інститут та університет в Стенфорді, повідомляє Russisk Portal.

Euromag.ru