Названо найкращі університети світу
17:26, 10 лютого 2012Освіта
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Кращим європейським університетом став Федеральний технологічний інститут у швейцарському Цюріху. За ним слідують знамениті англійські університети Кембридж і Оксфорд.
Кращим скандинавським вищим навчальним закладом став Норвезький технологічний університет Тронхейма, що зайняв в Європі 16-е місце.
Іспанська компанія Webometrics двічі на рік оцінює рівень навчання, досліджень та поширення знань серед світових університетів. Важливе місце в оцінці віддається використанню інтернет-технологій.
У загальносвітовому списку лідирують американські університети, в першій трійці - університет в Гарварді, Массачусетський технологічний інститут та університет в Стенфорді, повідомляє Russisk Portal.
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