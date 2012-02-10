Литвин: уряд може внести новий законопроект про вищу освіту

Голова Верховної Ради Володимир Литвин вважає, що Кабінет Міністрів може внести на заміну нову редакцію законопроекту про вищу освіту. Про це він написав на свій сторінці у Фейсбук, відповідаючи на питання координатора громадської ініціативи «Студентський захист» Андрія Черних.

“Ці проекти (про вищу освіту - УНІАН) ще не розглядалися в ВР. Так що Уряд може внести на заміну новий законопроект. Більше того, я вважаю це було б логічно, оскільки Кабінет міністрів для чогось же створював робочу группу”, – пише В. Литвин.

Нагадаємо, наразі працює оперативна робоча група з питань доопрацювання урядового законопроекту про вищу освіту на чолі з Михайлом Згуровським.

Як повідомляв УНІАН, Андрій Черних, проаналізувавши норми Регламенту Верховної Ради та Регламенту Кабінету Міністрів, заявив, що Кабінет Міністрів вже втратив право вносити зміни чи поправки до зареєстрованого у ВР урядового законопроекту про вищу освіту.