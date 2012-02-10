У вінницьких школах з понеділка відновлюється навчання

У вінницьких школах з 13 лютого відновлюється навчальний процес після двотижневих вимушених канікул, оголошених через значне похолодання.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомляє департамент у справах ЗМІ та зв`язків з громадськістю Вінницької міської ради.

«Відповідно до постанови головного державного санітарного лікаря міста Вінниці, з 13 лютого 2012 року відновлюється навчально-виховний процес у загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладах», - сказано у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, у Вінниці 30 січня за рішенням міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій у зв’язку з сильними морозами було тимчасово призупинено навчання у початкових класах усіх шкіл, а з 2 лютого – і в старших класах.

Потім згідно з постановами головного санітарного лікаря міста у зв’язку із низькою температурою у приміщеннях було тимчасово призупинено функціонування середніх загальноосвітніх навчальних закладів з 6 по 12 лютого.