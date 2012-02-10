"Епідемія" дитячих самогубств охопила Росію

Росію охопила справжня епідемія самогубств серед підлітків. Лише за останній тиждень троє дітей викинулися з вікна і ще троє повісилися, пише ТСН.

Уповноважений при президенті Росії з прав дитини Павло Астахов охарактеризував ситуацію як "надзвичайну". Він закликав розслідувати кожний суїцид максимально ретельно і вжити необхідних заходів на рівні уряду.

"Діти, потрапляючи в кризову ситуацію, не можуть залишатися зі своїми проблемами один на один. Їм має допомагати все суспільство, а головне - професіонали - психологи і психіатри, без яких профілактичну роботу не налагодити!", - наголосив Астахов, якого цитує "Комсомольська правда".

10 лютого надійшло повідомлення про чергове самогубство школяра – цього разу в Красноярську повісився 12-річний хлопчик. Брата знайшла на мотузці його молодша сестричка.

За словами батьків, раніше підліток жодних намірів скоїти самогубство не висловлював, і про які-небудь сварки чи конфлікти вони також не знають.

Раніше стало відомо про смерть 13-річного хлопчика в місті Якутськ: він відпросився з уроків, і, прийшовши раніше додому, повісився.

Таким же чином вкоротив собі віку 14-річний школяр в Амурській області. В цьому випадку не виключено, що дитину штовхнуло на крайній вчинок перекриття доступу до Інтернету: хлопчик був замкнений і все більше спілкувався в соціальних мережах, і коли його успішність в школі знизилася, старший брат заблокував доступ до Мережі.

Тіло підлітка виявив в гаражі його родич. Дитина повісилася на тросі, що використовується при буксируванні автомобілів.

Варто додати, що Росія, за статистикою, лідер за кількістю підліткових суїцидів в Європі. За останні 20 років там вирішили вкоротити собі віку 800 тисяч дітей та підлітків.

Значний резонанс викликало і самогубство двох учениць 8 класу в підмосковній Лобні. Подружки разом зістрибнули з даху висотного будинку, взявшись за руки.

А через добу з вікна висотки на Варшавському шосе в Москві вистрибнув 15-річний підліток. Він залишив передсмертну записку, де написав: "Якщо я такий поганий, живіть з Русланом (зведений брат – прим. ред.) Бабуся, папа, тьоть Іра, Мама, пробачте. Це дійшло до критичної точки. Ви праві. Цього разу ваші заборони не подіють. І я не псих. Мені завжди було цікаво, що ж після життя. Поверніть камеру Марті".