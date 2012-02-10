Учені пояснили, чому остання цукерка – найсмачніша

Дослідники з Мічиганського університету з’ясували, чому найкраще та найсмачніше ми лишаємо наостанок, та чому воно нам справді таким здається.

Про це пише The Telegraph із посиланням на журнал Psychological Science.

Як вважають експерти, коли людина знає, що щось незабаром закінчиться, ця думка дає їй додаткову "мотивацію".

"Також може бути, що ми звикли чекати, що кінець буде щасливий", - каже керівник дослідження Ед О’Брайен.

"Якщо просто сказати людині, що щось – останнє, то, ймовірно, воно сподобається йому більше", - пояснює науковець.

В експерименті психологів узяли участь 52 студенти, дівчат та хлопців. Дослідники почастували їх маленькими шматочками шоколаду з різними смаками, а тоді запитали, який зі зразків сподобався їм більше. При цьому частину добровольців перед тим, як запропонувати останній шматочок, попереджали про це.

Як виявилося згодом, більшості представників саме цієї групи якраз останній зразок шоколаду й посмакував найбільше.

"Чимало речей мають щасливе закінчення – від фільмів та шоу, які ми дивимося до десертів у кінці трапези – тож багато людей можуть мати очікувати, що все закінчується добре, і це може поширюватися на такі непов’язані чи дрібні оцінки", - говорить О’Брайен.

Штамп "останнє - краще" може проявлятися в таких ситуаціях, як, наприклад, співбесіди кандидатів на роботу. Перший із претендентів може сподобатися інтерв’юерові більше, ніж останній, припускає дослідник.

Українська правда. Життя