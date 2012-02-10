Табачник звільнив ректора Прикарпатського університету

Виконуючим обов’язки ректора Прикарпатського університету імені В.Стефаника призначено Ігоря ЦЕПЕНДУ.

Як передає кореспондент УНІАН, наказ № 50-к Міністерства освіти і науки, молоді і спорту України від 7 лютого 2012 року «Про виконання обов’язків ректора Цепендою І. Є.» оприлюднено сьогодні на офіційному сайті університету.

«Покласти виконання обов’язків ректора Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника на проректора з науково-педагогічної роботи та міжнародного співробітництва, доктора політичних наук, професора ЦЕПЕНДУ Ігоря Євгеновича з 10 лютого 2012 року до заміщення вакантної посади ректора в установленому порядку, - йдеться у наказі підписаного міністром Дмитром ТАБАЧНИКОМ. - Встановити ЦЕПЕНДІ І. Є. надбавку до посадового окладу за складність, напруженість в роботі у розмірі 50% посадового окладу за рахунок загального фонду державного бюджету та за високі досягнення у роботі в розмірі 50% посадового окладу за рахунок спеціального фонду державного бюджету».

Іншим наказом міністерства №49-к від 7 лютого Богдана ОСТАФІЙЧУКА «звільнено з посади ректора Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника 9 лютого 2012 року у зв’язку із закінченням строку дії контракту. Підстава: пункт 2 статті 36 Кодексу законів про працю України, контракт № І-35 від 8 лютого 2005 року».

Довідка УНІАН. Сьогодні в Прикарпатському університеті навчально-виховну та наукову роботу на 68 кафедрах здійснюють 782 штатних викладачі, у тому числі 65 докторів наук, професорів, 470 кандидатів наук, доцентів. В університеті за 21 напрямом та 52 спеціальностями навчаються понад 18,5 тис. студентів, а за весь час своєї діяльності університет підготував понад 50 тис. спеціалістів.

Звільнений ректор Б.ОСТАФІЙЧУК є членом Української народної партії.