У Криму не працюють 83% шкіл

У Криму 442 школи, або 83% загальної кількості загальноосвітніх навчальних закладів регіону не працюють через морози.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Ради міністрів Криму.

Так, усі школи закрито в Армянську, Джанкої, Красноперекопську, Саках, Сімферополі, Судаку, в Білогірському, Джанкойському, Кіровському, Красногвардійському, Красноперекопському, Ленінському, Нижньогірському, Першотравневому, Раздольненському, Сакському, Сімферопольському, Радянському і Чорноморському районах.

Ще 22 школи не працюють в Євпаторії, Ялті, Керчі, Алушті і Бахчисарайському районі. У 7 школах Феодосії скоротили уроки.

Крім того, на сьогодні у зв`язку з морозами у 19 містах і районах Криму не працюють 211 дитячих садків.

«Якщо температурні умови дозволяють дітям займатися, то вони відвідують уроки, якщо ні - робота навчальних закладів припиняється. Ми виходимо з інтересів учнів і дошкільнят», - сказала міністр освіти і науки Криму Віталіна ДЗОЗ.