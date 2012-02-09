Письменники обрали найкращі книги за останні 200 років
Було запропоновано 544 твори
Більше ста відомих діячів культури з Америки і Великобританії взяли участь в опитуванні, обираючи найвизначніші твори світової художньої літератури за останні 200 років
Головним твором XIX століття виявилася «Анна Кареніна», XX століття - «Лоліта», пише ZN.ua
Серед 125 учасників опитування були, зокрема, Норман Мейлер, Стівен Кінг, Енн Патчетт, Джонатан Франзен, Джойс Керол Оутс та інші відомі автори сучасності.
У складених ними списках книг мали були десять найвизначніших творів художньої літератури — романів, збірок оповідань, драматургічних і поетичних творів.
Загалом письменниками було запропоновано 544 твори. У кожному списку книги набирали певну кількість балів залежно від порядкового номеру. Якщо книга значилася під першим номером, вона отримувала десять балів, а якщо завершувала список — один бал.
Десять найвизначніших літературних творів ХХ століття
«Лоліта» — Володимир Набоков;
«Великий Гетсбі» — Френсіс Скотт Фіцджеральд;
«У пошуках втраченого часу» — Марсель Пруст;
«Улісс» — Джеймс Джойс;
«Дублінці» — Джеймс Джойс;
«Сто років самотності» — Габріель Гарсіа Маркес;
«Шум і лють» — Вільям Фолкнер;
«На маяк» — Вірджинія Вульф;
«Повне зібрання оповідань» — Фланнері О`Коннор;
«Бліде полум`я» — Володимир Набоков.
Десять найвизначніших літературних творів ХIХ століття
«Анна Кареніна» — Лев Толстой;
«Мадам Боварі» — Гюстав Флобер;
«Війна і мир» — Лев Толстой;
«Пригоди Гекльберрі Фінна» — Марк Твен;
Оповідання Антона Чехова;
«Міддлмарч» — Джордж Еліот;
«Мобі Дік» — Герман Мелвілл;
«Великі надії» — Чарльз Діккенс;
«Злочин і кара» — Федір Достоєвський;
«Емма» — Джейн Остін.
Десять авторів за кількістю творів, що потрапили у «топи»
Вільям Шекспір — 11
Вільям Фолкнер — 6
Генрі Джеймс — 6
Джейн Остін — 5
Чарльз Діккенс — 5
Федір Достоєвський — 5
Ернест Хемінгуей — 5
Франц Кафка — 5
Джеймс Джойс — 4
Марк Твен — 4
Десять найвизначніших письменників усіх часів (за загальною кількістю набраних очок)
Лев Толстой (327);
Вільям Шекспір (293);
Джеймс Джойс (194);
Володимир Набоков (190);
Федір Достоєвський (177);
Вільям Фолкнер (173);
Чарльз Діккенс (168);
Антон Чехов (165);
Гюстав Флобер (163);
Джейн Остін (161).