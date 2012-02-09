Письменники обрали найкращі книги за останні 200 років

Більше ста відомих діячів культури з Америки і Великобританії взяли участь в опитуванні, обираючи найвизначніші твори світової художньої літератури за останні 200 років

Головним твором XIX століття виявилася «Анна Кареніна», XX століття - «Лоліта», пише ZN.ua

Серед 125 учасників опитування були, зокрема, Норман Мейлер, Стівен Кінг, Енн Патчетт, Джонатан Франзен, Джойс Керол Оутс та інші відомі автори сучасності.

У складених ними списках книг мали були десять найвизначніших творів художньої літератури — романів, збірок оповідань, драматургічних і поетичних творів.

Загалом письменниками було запропоновано 544 твори. У кожному списку книги набирали певну кількість балів залежно від порядкового номеру. Якщо книга значилася під першим номером, вона отримувала десять балів, а якщо завершувала список — один бал.

Десять найвизначніших літературних творів ХХ століття

«Лоліта» — Володимир Набоков;

«Великий Гетсбі» — Френсіс Скотт Фіцджеральд;

«У пошуках втраченого часу» — Марсель Пруст;

«Улісс» — Джеймс Джойс;

«Дублінці» — Джеймс Джойс;

«Сто років самотності» — Габріель Гарсіа Маркес;

«Шум і лють» — Вільям Фолкнер;

«На маяк» — Вірджинія Вульф;

«Повне зібрання оповідань» — Фланнері О`Коннор;

«Бліде полум`я» — Володимир Набоков.

Десять найвизначніших літературних творів ХIХ століття

«Анна Кареніна» — Лев Толстой;

«Мадам Боварі» — Гюстав Флобер;

«Війна і мир» — Лев Толстой;

«Пригоди Гекльберрі Фінна» — Марк Твен;

Оповідання Антона Чехова;

«Міддлмарч» — Джордж Еліот;

«Мобі Дік» — Герман Мелвілл;

«Великі надії» — Чарльз Діккенс;

«Злочин і кара» — Федір Достоєвський;

«Емма» — Джейн Остін.

Десять авторів за кількістю творів, що потрапили у «топи»

Вільям Шекспір — 11

Вільям Фолкнер — 6

Генрі Джеймс — 6

Джейн Остін — 5

Чарльз Діккенс — 5

Федір Достоєвський — 5

Ернест Хемінгуей — 5

Франц Кафка — 5

Джеймс Джойс — 4

Марк Твен — 4

Десять найвизначніших письменників усіх часів (за загальною кількістю набраних очок)

Лев Толстой (327);

Вільям Шекспір (293);

Джеймс Джойс (194);

Володимир Набоков (190);

Федір Достоєвський (177);

Вільям Фолкнер (173);

Чарльз Діккенс (168);

Антон Чехов (165);

Гюстав Флобер (163);

Джейн Остін (161).