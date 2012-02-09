Стали відомі лауреати Шевченківської премії 2012 року

Комітет з Національної премії України імені Тараса Шевченка визначив імена переможців, які отримають премію цього року.

Комітет з Національної премії України імені Тараса Шевченка, за підсумками таємного голосування, яке відбулося сьогодні, у четвер, 9 лютого, визначив лауреатів Шевченківської премії 2012 року.

Про це ZN.UA повідомили у Комітеті з Національної премії України імені Тараса Шевченка.

Так, лауреатами премії з літератури стали Петро Мідянка за збірку поезій 2010 року «Луйтра в небо» (представлений на здобуття премії Асоціацією українських письменників), і Володимир Рутківській за історичну трилогію для дітей «Джури» 2007-1010 рр.. («Джури козака Швайки», «Джури-характерники», «Джури і підводний човен», представлений від Держтелерадіо України).

У номінації «літературознавство і мистецтвознавство» перемогла Тетяна Кара-Васильєва за книгу «Історія української вишивки» 2008 року.

У «музичному мистецтві» лауреатом став Віктор Степурко за псалмодію «Монологи віків» для змішаного хору і соло інструментів (у семи частинах на канонічні тексти).

Премія у номінації «образотворче мистецтво» була «виписана» найдорожчому художнику України — Анатолію Криволапу за цикл з 50 робіт «Український мотив».

Премії у номінації «концерн-виконавське мистецтво» і «народне і декоративно-прикладне мистецтво» цього року вирішили не вручати.