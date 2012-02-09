Табачник вимагає заборонити продаж алкоголю і сигарет у ВНЗ

Міністр освіти і науки, молоді та спорту України Дмитро Табачник підписав наказ №136 з вимогою заборонити продаж і вживання алкогольних напоїв та тютюнових виробів у всіх навчальних закладах. Текст наказу розміщено на сайті Міносвіти.

Д. Табачник вимагає від керівників навчальних закладів І-ІV рівня акредитації категорично заборонити продаж та вживання алкогольних напоїв та тютюнових виробів у приміщеннях та на території навчального закладу, ініціювати дострокове розірвання договорів оренди (у разі їх наявності) з підприємницями, які здійснюють торгівлю цими товарами, і провести роз’яснювальну роботу серед учнів, курсантів, студентів та у педагогічних колективах щодо законодавства в частині відповідальності за розпивання пива, алкогольних та слабоалкогольних напоїв.