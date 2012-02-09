У Лаврі до Євро-2012 проведуть WI-FI

У Києво-Печерській Лаврі до Євро-2012 проведуть WI-FI і встановлять англомовні електронні покажчики.

Як пише газета «Сегодня» (№30 від 9 лютого), за словами нового гендиректора Києво-Печерського заповідника Вікторії ЛІСНИЧОЇ, наразі в Лаврі збираються значно поліпшити сервіс для відвідувачів.

Зокрема, найближчим часом тут з`являться туристичні інформаційні табло (електронні покажчики) українською та англійською мовами. Також англійською мовою планують перекласти всі підписи до експонатів. «Нині у нас в розробці дуже багато ідей. Наприклад, вирішується питання з Wi-Fi на території заповідника, збільшиться кількість кіосків з сувенірною продукцією. А ось будівництво готелів або фастфудів не плануємо. На території лаври вже є кілька кафе, це досить», - повідомила В.ЛІСНИЧА.

У кафе на території заповідника нині розробляється нове меню спеціально для гостей Євро-2012, яке повинне буде рекламувати Україну. Можливо, назви страв поміняють на цікавіші - пов`язані з історією Києва і розширять асортимент.

Крім того, в заповіднику, за словами В.ЛІСНИЧОЇ, проводитимуть майстер-класи з виготовлення українських сувенірів і постійні виставки найцікавіших виробів.

Водночас, В.ЛІСНИЧА запевняє, що вартість вхідних квитків не дорожчатиме і залишиться, як зараз: для дорослих - 25, для дітей - 12 грн.

Також цього року в Лаврі планують завершити реконструкцію Успенського собору і провести реставрацію Онуфріївської вежі. «Також за наявності фінансування плануємо розпочати реставрацію Церкви Всіх Святих, корпуси №4 на Соборній площі, Південної вежі», - повідомила В.ЛІСНИЧА.

Загалом, зазначає газета, ремонту на території заповідника потребує 21 споруда.