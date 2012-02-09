У тернопільських школах уроки починатимуться о 10 годині

У тернопільських школах через морози уроки починатимуться о 10 годині.

Як повідомила кореспондента УНІАН начальник міського управління освіти Ольга ПОХИЛЯК, відповідну рекомендацію містить її розпорядження.

При цьому вона не підтвердила, але й не спростувала інформацію про те, що вчора до шкіл через 20-градусний мороз не поприходили цілі класи.

«Про те, щоб при морозах змінювати режим роботи, ми говорили з керівниками шкіл і раніше. Можливо, десь уже навчання перенесли на 10.00, тому учні не прийшли. Зараз рекомендацію розпочинати навчальний процес о 10.00, а не о 8.30, як зазвичай, ще міститиме офіційне розпорядження. Адже о 10.00 вже не так холодно, як з самого ранку, і учні тоді можуть іти до школи», – пояснила О.ПОХИЛЯК.

На її думку, наразі у Тернополі немає підстав для припинення навчального процесу.

«Зараз діє наказ про відновлення навчання. А коли ми призупиняли навчання через сильні морози, то була маса дзвінків від батьків. Вони казали, що не потрібно відміняти навчання, бо через скорочений навчальний рік діти не встигнуть освоїти програму», – зауважила О.ПОХИЛЯК.

Як повідомляв УНІАН, у Тернополі у зв’язку із суттєвим зниженням температури повітря із 31 січня по 7 лютого було припинено навчання у школах та позашкільних закладах. При цьому роботу дитячих садків у місті не припиняли.