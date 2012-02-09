У Києві 10 лютого не працюватимуть школи, ліцеї й коледжі

У зв’язку із другою хвилею похолодання у п’ятницю, 10 лютого, будуть призупинені заняття у столичних школах, ліцеях, гімназіях і коледжах усіх форм власності.

Про це йдеться у переданому УНІАН повідомленні Київської міськдержадміністрації.

«Відновлять навчальний процес в освітніх закладах столиці з 13 лютого (понеділок). За прогнозами синоптиків, з понеділка в столиці потеплішає», – йдеться у повідомленні.

За словами заступника голови КМДА Леоніда НОВОХАТЬКА, призупинення занять із 10 до 13 лютого стосується також і закладів позашкільної освіти. Водночас, дитячі садочки працюватимуть у звичайному режимі.