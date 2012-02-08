У школах Луцька знову оголосили вимушені канікули

У школах Луцька знову оголошено вимушені канікули.

Як повідомили УНІАН у відділі інформаційної роботи міської ради, у зв’язку зі значним зниженням температури повітря міський голова Микола РОМАНЮК підписав розпорядження про тимчасове припинення навчання в усіх загальноосвітніх школах та занять у позашкільних навчально-виховних закладах Луцька з 9 по 11 лютого.

Також цим розпорядженням заборонено проведення дитячих культурно-масових і спортивних заходів у цей період.

Як повідомлялося, минулого тижня луцькі школярі уже перебували на вимушених канікулах. З понеділка, 6 лютого навчання в школах було відновлене.