У школах Луцька знову оголосили вимушені канікули
14:30, 08 лютого 2012Освіта
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Мер підписав розпорядження
У школах Луцька знову оголошено вимушені канікули.
Як повідомили УНІАН у відділі інформаційної роботи міської ради, у зв’язку зі значним зниженням температури повітря міський голова Микола РОМАНЮК підписав розпорядження про тимчасове припинення навчання в усіх загальноосвітніх школах та занять у позашкільних навчально-виховних закладах Луцька з 9 по 11 лютого.
Також цим розпорядженням заборонено проведення дитячих культурно-масових і спортивних заходів у цей період.
Як повідомлялося, минулого тижня луцькі школярі уже перебували на вимушених канікулах. З понеділка, 6 лютого навчання в школах було відновлене.
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