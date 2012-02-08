Оробець: Реанімувати проект Табачника – все одно, що клеїти шпалери в аварійному приміщенні

Експерти від «Фронту Змін» не беруть і не братимуть участі в «покращенні» законопроекту міністра освіти Дмитра Табачника про вищу освіту до розгляду альтернативних проектів реформування вищої школи в першому читанні. Про це народний депутат України, член партії «Фронт Змін» Леся Оробець заявила журналістам, коментуючи заяву Михайла Згуровського про співпрацю авторів альтернативних проектів модернізації галузі у складі керованої ним групи зі створення «погодженого варіанту змін до закону».

Депутат наголосила, що після внесення альтернативних проектів до порядку денного сесії, закон забороняє змінювати їх до розгляду в другому читанні.

«З одного боку, прем’єр дезорієнтує ректорів і студентів протиправною обіцянкою «поліпшити» урядовий проект до його розгляду в першому читанні. З іншого боку, відверто дискримінує авторів решти проектів, нав’язуючи громадськості думку, нібито саме кабмінівський проект має лягти в основу реформування галузі», – зауважила політик.

На думку народного депутата, «подібну активність з боку Миколи Азарова можна було б зрозуміти задовго до реєстрації проекту Міносвіти від імені Кабміну, до публічного відмежування від такого «антиприкладу» реформ з боку Віктора Януковича і до реєстрації альтернативних законопроектів, що нарешті відповідають європейським стандартам».

«Ще в листопаді минулого року ніхто не заважав прем’єру поставитися критично до напівфабрикату від Табачника і прислухатися до мудрих порад експерта Ради Європи Денніса Фаррінгтона стосовно його концептуальної неприйнятності і безнадійності. Натомість влада гуртом імітувала всенародний «одобрямс» проекту, який після кожного циклу хронічних обговорень лише додавав міністрові надмірні повноваження і віднімав автономні права у вищих навчальних закладів. Реанімувати цей проект за наявності альтернативних – все одно, що клеїти шпалери в аварійному приміщенні. Так само безглуздо і небезпечно», - підсумувала Леся Оробець.