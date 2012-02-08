Кожен 5-й дитсадок на Хмельниччині не має внутрішнього туалету
Губернатор обіцяє виправити ситуацію
За словами губернатора Хмельниччини Василя ЯДУХИ, до кінця 2012 р. майже 170 дошкільних закладів області матимуть внутрішні туалети.
Про це кореспонденту УНІАН повідомили у прес-службі ОДА у вівторок.
"У 2012 році ми повністю обладнаємо внутрішніми туалетами всі садочки краю. Це наш батьківський обов’язок і мінімальний план. Поки латаємо прогалини для найменшеньких. Думаю, що і у школах ми цю проблему цьогоріч вирішимо", - переконаний голова ОДА.
За його словами, наразі 80,7% дитсадків мають внутрішні туалети.
Крім того, цьогоріч планується обладнати внутрішніми туалетами 168 загальноосвітніх шкіл, для чого необхідно 3,6 млн. грн.
Довідка УНІАН. У Хмельницькій області функціонує 828 дошкільних навчальних закладів, які відвідує близько 40 тис. дітей.