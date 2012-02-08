Кожен 5-й дитсадок на Хмельниччині не має внутрішнього туалету

За словами губернатора Хмельниччини Василя ЯДУХИ, до кінця 2012 р. майже 170 дошкільних закладів області матимуть внутрішні туалети.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у прес-службі ОДА у вівторок.

"У 2012 році ми повністю обладнаємо внутрішніми туалетами всі садочки краю. Це наш батьківський обов’язок і мінімальний план. Поки латаємо прогалини для найменшеньких. Думаю, що і у школах ми цю проблему цьогоріч вирішимо", - переконаний голова ОДА.

За його словами, наразі 80,7% дитсадків мають внутрішні туалети.

Крім того, цьогоріч планується обладнати внутрішніми туалетами 168 загальноосвітніх шкіл, для чого необхідно 3,6 млн. грн.

Довідка УНІАН. У Хмельницькій області функціонує 828 дошкільних навчальних закладів, які відвідує близько 40 тис. дітей.