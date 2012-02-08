Кандидатів наук дозволили забирати в армію

Верховна Рада України ухвалила Закон України «Про внесення зміни до статті 17 Закону України “Про військовий обов`язок і військову службу” (щодо надання кандидатам та докторам наук відстрочки від призову на строкову військову службу).

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 308 із 398 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.

Даним законом надається відстрочка від призову на строкову військову службу особам, які мають науковий ступінь кандидата (доктора) наук та працюють на посадах за спеціальністю відповідно до групи спеціальностей галузі науки, з якої присуджено науковий ступінь, – на весь період їх роботи за цією спеціальністю. Даний закон розповсюджується лише на тих молодих вчених, праця яких безпосередньо пов`язана із спеціальністю, а отже – сприяє науковому розвитку держави. Якщо особи, що мають науковий ступінь, не використовують свої наукові здобутки та не працюють за спеціальністю, вони підлягають призову на строкову військову службу на загальних підставах, зазначається в документі.