Аграрні виші у Табачника теж забрали

Разом із медичними вищими навчальними закладами з підпорядкування Міністерства освіти виведено й аграрні.

Як повідомляє прес-служба Міністерства аграрної політики, Президентом України було підготовлено доручення прем’єр-міністру щодо необхідності перегляду минулорічного рішення про підпорядкування МОНмолодьспорту вищих навчальних закладів аграрної галузі.

Таке доручення було надано за результатами наради, що відбулась за участі першого заступника глави Адміністрації Президента Ірини Акімової, міністра аграрної політики та ректорів аграрних вищих навчальних закладів.

У Міністерстві аграрної політики також повідомили про наміри продовжити реформи в аграрній освіті, що були зупинені у зв’язку з передачею у листопаді минулого року аграрних вузів у підпорядкування Міносвіти.

Нагадаємо, наприкінці листопада минулого року, за пропозицією Міністерства освіти і науки, урядом було ухвалене рішення про передачу вищих навчальних закладів деяких відомств до сфери управління освітнього міністерства.

Зокрема до сфери управління Міносвіти було передано 19 аграрних університетів, 15 медичних університетів і академій, декілька фінансових та транспортних вищих навчальних закладів.

Останніми днями Президент Віктор Янукович жорстко висловлювався на адресу ініціаторів передачі вищих навчальних закладів до сфери управління МОНмолодьспорту. Зокрема, 31 січня Янукович, розповідаючи про реформу галузі охорони здоров’я наголосив, що нею мають займатися фахівці.

"Чиновники, які несуть відповідальність, повинні дуже добре знати і розуміти галузь, вивчити світовий досвід. Наведу свіжий приклад. Знайшлися люди, які запропонували систему освіти в галузі охорони здоров’я відключити від медичних університетів, інститутів, від медичної бази. У нас вистачає людей, які, як то кажуть, не дружать з головою. Ми відмінили цю дурницю. Я уряду дав доручення, і вже прийнято рішення припинити цей дурний експеримент", - наголосив Янукович.

Osvita.ua