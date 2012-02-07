Кабмін не зможе внести зміни до законопроекту про вищу освіту?

Кабінет Міністрів України на сьогодні вже втратив право вносити зміни чи поправки до зареєстрованого у Верховній Раді України урядового законопроекту про вищу освіту. Про це в коментарі УНІАН заявив координатор громадської ініціативи «Студентський захист» Андрій Черних, проаналізувавши норми Регламенту Верховної Ради та Регламенту Кабінету Міністрів.

“Згідно вимог Регламенту Верховної Ради, Уряд вже не може ні додати ні змінити будь-яке положення, статтю чи розділ зареєстрованого законопроекту про вищу освіту», - підкреслює А. Черних.

У «Студентському захисті» розглядають три варіанти подальших дій.

Перший. Якщо автори урядового законопроекту та двох альтернативних подадуть письмові звернення на Верховну Раду України з проханням відкликати свої законопроекти, і парламент за це проголосує. (Аргументація для авторів альтернативних законопроектів може бути така, що внаслідок обговорення їх законопроектів - вони побачили деякі речі, які можна вдосконалити чи змінити).

Другий. Верховна Рада України «провалює» всі зареєстровані законопроекти і Уряд вносить «оновлену» версію, яка буде підготовлена за результатами діяльності робочої групи на чолі з М. Згуровським (робоча група зараз опрацьовує пропозиції на більше ніж 560 сторінках). Якщо автори альтернативних законопроектів не будуть задоволені врахуванням їх позицій в «оновленому» законопроекті – вони мають право і можливість ще раз внести свої альтернативні законопроекти.

«І є третій варіант, найбільш реальний, - каже А. Черних. - Урядовий законопроект про вищу освіту приймають в першому читанні і розроблені пропозиції від оперативної робочої групи на чолі з М. Згуровським вносяться в найкращому випадку від керівників фракцій більшості або від більшості членів профільного комітету, як поправки до другого читання. Інших варіантів немає”.

