У школах Чернівців не було кожного п'ятого учня

У школах Чернівців з шостого лютого відновили навчання. Адже температура повітря порівняно з показниками минулого тижня відчутно підвищилася: сьогодні в обід у Чернівцях було мінус дев’ять градусів.

Відсутніх сьогодні у школах – близько 20 відсотків. Після вимушених канікул у приміщеннях трішки прохолодніше. Міське управління освіти розпорядилося: у морозяні дні учнів початкових класів зі школи не відпускати без супроводу дорослих. А відпрацьовувати пропущене будуть завдяки ущільненню тем та годин. По суботах не навчатимуться, розповів заступник начальника міського управління освіти Богдан Потурнак.

Проте морози не відступають: у середу знову обіцяють зниження температури до мінус 20 градусів. Тож у вівторок будуть вирішувати: призупиняти знову навчання у школах чи ні.

Щодо шкіл області, то сьогодні не працювали 33 школи: 31 – у Герцаївському районі та по одній – у Кельменецькому та Сокирянському районах. У вівторок усі навчальні заклади на Герцаївщині відновлюють свою роботу, повідомили в обласному управлінні освіти. Чи призупинять навчання, якщо похолодає, - вирішуватимуть самі школи разом із батьками учнів.

Згідно санітарних норм, при температурі мінус 20 градусів мають право не навчатися початкові класи, а старші – при мінус 24 градусах.

Молодий буковинець