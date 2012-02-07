Запорізьким школярам дадуть чотири дні, щоб відігрітися вдома

У Запорізькій області через морози з 8 лютого призупиняються заняття у всіх загальноосвітніх навчальних закладах.

Як повідомив УНІАН заступник начальника управління освіти і науки Запорізької ОДА Віктор ЗАХАРЧУК, рішення «Про припинення занять в загальноосвітніх закладах області в умовах низьких температур» ухвалене сьогодні у зв`язку з прогнозованим зниженням температури на території регіону найближчими днями до показника нижче «мінус» 20 градусів.

«Відповідно до цього розпорядження заняття призупиняються з 8 по 11 лютого (в частині шкіл регіону навчання відбуваються за «шестиденкою» - УНІАН) у всіх загальноосвітніх навчальних закладах – тобто в 613 школах, де навчається 154 тис. 600 учнів. При цьому всі 29 інтернатів Запорізької області, загальна чисельність вихованців яких становить 6 тис. 137 чоловік, продовжать роботу», - повідомив В.ЗАХАРЧУК.

Він також відзначив, що вже сьогодні, 7 лютого, через погіршення погодних умов призупинено навчально-виховний процес у 190 школах (у 122 з яких тільки для учнів початкових класів - з 1-го по 4-й).

Також призупинено роботу 59 дошкільних установ, чисельність дітей в яких становить 1 тис. 967 чоловік.

Нагадаємо, що така вимушена перерва в заняттях для запорізьких школярів – друга з початку лютого: вперше через морози шкільні заняття в Запорізькій області вже призупинялися з 1 по 4 лютого.