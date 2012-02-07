Друзі збитої водієм-наркоманом студентки закликали їздити «тверезо»

Сьогодні, 7 лютого, в Луганську за ініціативи студентів Луганського національного університету ім. Т.Шевченка стартувала акція «АвтоБЕЗПЕЧНИЙ Луганськ». Про це УНІАН повідомили у прес-службі університету.

Мета акції – прибрати з автодоріг міста водіїв, які сідають за кермо після вживання алкоголю або наркотиків, залучити до «тверезого руху» якомога більшу кількість луганців.

До акції підключилися 7 волонтерських загонів вишу. Студентам надає підтримку ДАІ міста Луганська.

Приводом для проведення акції стала загибель 13 січня 2012 року студентки Коледжу технології і дизайну Луганського національного університету імені Т.Шевченка. Дівчина стала жертвою ДТП за участю водія, що прийняв наркотик.

У перший день акції студенти ЛНУ вийшли на вулиці із закликом до водіїв керувати авто у тверезому стані, а до співробітників ДАІ – ставитися до порушників з усією суворістю, пам`ятаючи, що закон – це гарантія життя. Студенти роздають луганцям флаєри-пам’ятки і тематичні наклейки на авто.

«Кожна пам`ятка містить інформацію про акцію, а також витяги з Кодексу адмінпорушень України щодо відповідальності за керування автомобілем у нетверезому стані», - розповіла на прес-конференції лідер волонтерського загону «СВИТ» ЛНУ Катерина СОЛОВЙОВА.

«Ми розмістили інформацію про акцію на форумі Луганського порталу ТОП, кількох всеукраїнських автофорумах. Створили тематичну зустріч «ВКонтакте», яку вже відвідало понад 500 осіб. Сьогодні інформація про акцію з`явилася на «Фейсбуку», - повідомив президент Асамблеї студентського самоврядування ЛНУ Єгор ДВОРЯШИН.