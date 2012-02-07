17-річна дівчина кинулася під потяг

Поблизу залізничного вокзалу смт Крижопіль Вінницької області 17-річна дівчина кинулась під маневровий потяг і загинула.

Про це повідомляє прес-служба УМНС у Вінницькій області.

За повідомленням, 6 лютого поблизу залізничного вокзалу смт Крижопіль дівчина скоїла самогубство, кинувшись під маневровий потяг, який на невеликій швидкості проходив через станцію Крижопіль. Дівчина загинула на місці.

Встановлено, що загиблою виявилася 17-річна жителька с. Серби Кодимського району Одеської області, учениця одного з місцевих навчальних закладів.

Проводяться подальші слідчі дії для встановлення причини та обставин суїциду.