17-річна дівчина кинулася під потяг
14:09, 07 лютого 2012Освіта
0 0
У Вінницькій області
Поблизу залізничного вокзалу смт Крижопіль Вінницької області 17-річна дівчина кинулась під маневровий потяг і загинула.
Про це повідомляє прес-служба УМНС у Вінницькій області.
За повідомленням, 6 лютого поблизу залізничного вокзалу смт Крижопіль дівчина скоїла самогубство, кинувшись під маневровий потяг, який на невеликій швидкості проходив через станцію Крижопіль. Дівчина загинула на місці.
Встановлено, що загиблою виявилася 17-річна жителька с. Серби Кодимського району Одеської області, учениця одного з місцевих навчальних закладів.
Проводяться подальші слідчі дії для встановлення причини та обставин суїциду.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter