У Полтаві знову вирішили не пускати дітей на навчання

У зв`язку зі зниженням температури в Полтаві з 8 лютого знову будуть призупинені заняття для учнів молодших класів.

Про це УНІАН повідомили в управлінні освіти міськвиконкому Полтави.

За їхніми даними, заняття призупинено до п`ятниці, 10 лютого, включно.

Нагадаємо, через люті морози в Полтаві раніше вже призупиняли заняття - 2 і 3 лютого. З понеділка, 6 лютого, школярі Полтави знову сіли за парти.

Нагадаємо, 6 лютого директор Українського гідрометеорологічного центру МНС Микола КУЛЬБІДА повідомив, що в Україні очікується істотне похолодання 7-8 лютого.

За словами М.КУЛЬБІДИ, «зима триває. Аналогічний характер погоди зберігатиметься і надалі. Буде і похолодання, і потепління. Так, 7-8 лютого ми чекаємо посилення морозів. Найбільше це відчуватиметься у східних областях: до 23-28 градусів морозу вночі та 14-19 градусів - вдень. В інших регіонах 7 лютого очікується зниження температури до 8-13 градусів морозу. 8 лютого - до 18-23 градусів вночі та 10-15 градусів вдень. У західних і південних областях буде тепліше».