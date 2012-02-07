У школах Севастополя поновився навчальний процес

У школах Севастополя з 7 лютого поновлюється навчальний процес, припинений з 31 січня у зв`язку з різким похолоданням.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила заступник голови міської державної адміністрації – начальник управління освіти і науки Ірина ЗАЄЦЬ.

Проте, за даними інформованого джерела, у зв`язку з неналежним температурним режимом в приміщеннях, щоб уникнути зростання простудних захворювань, уроки триватимуть по 30 хвилин.

Нагадаємо, 6 лютого директор Українського гідрометеорологічного центру МНС Микола КУЛЬБІДА повідомив, що в Україні очікується істотне похолодання 7-8 лютого.

За словами М.КУЛЬБІДИ, «зима триває. Аналогічний характер погоди зберігатиметься і надалі. Буде і похолодання, і потепління. Так, 7-8 лютого ми очікуємо на посилення морозів. Найвідчутніше це буде у східних областях: до 23-28 градусів морозу вночі і 14-19 градусів - вдень. В інших регіонах 7 лютого очікується пониження температури до 8-13 градусів морозу. 8 лютого - до 18-23 градусів вночі і 10-15 градусів - вдень. У західних і південних областях буде тепліше».