Навчання у школах Рівного почнеться з вівторка

7 лютого відновлюється навчальний процес у дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах Рівного. Таке розпорядження після вимушених канікул, викликаних морозами, ухвалила 6 лютого місцева влада.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Рівненського міськвиконкому.

Нагадаємо, з 30 січня через високі морози в Рівному було припинено навчально-виховний процес у дитячих садках та початкових класах, через два дні – у старших классах шкіл.