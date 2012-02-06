Навчання у школах Рівного почнеться з вівторка
14:20, 06 лютого 2012Освіта
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Рішення ухвалила місцева рада
7 лютого відновлюється навчальний процес у дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах Рівного. Таке розпорядження після вимушених канікул, викликаних морозами, ухвалила 6 лютого місцева влада.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Рівненського міськвиконкому.
Нагадаємо, з 30 січня через високі морози в Рівному було припинено навчально-виховний процес у дитячих садках та початкових класах, через два дні – у старших классах шкіл.
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