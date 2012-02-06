Вихователь-педофіл 13 років розбещував дітей

У Чернівецькій області колишнього вихователя інтернату засудили до 8 років ув`язнення за розбещення вихованців. Від дій чоловіка постраждали 15 дітей. Сексуальним розбещенням дітей педагог займався протягом 13 років.

Про це повідомили у прес-службі обласної прокуратури.

Прокуратурою Вижницького району Чернівецької області підтримано у суді державне обвинувачення стосовно колишнього вихователя школи-інтернату Ф., який протягом 1996-2009 років скоював злочини, передбачені ч.2 ст.122 (у редакції 1960р.), ч.2 ст.153, ч.3 ст.153, ч.1 ст.156, ч.2 ст.156 і ч.1 ст.263 КК України.

Вироком Вижницького районного суду педофіл Ф. – встановлено 24 епізоди насилля сексуального характеру з 15 учнями – засуджений за вказаними статтями до 8 років позбавлення волі з позбавленням права займатися діяльності, пов’язаною з вихованням дітей, терміном на 3 роки.

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