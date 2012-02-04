У Тернополі відкриють 5 центрів для студентів-медиків

У Тернополі планують відкрити п’ять університетських навчально-практичних центрів, щоб студенти-медики проходили повноцінну практику і в селі, і місті. Про це в інтерв’ю ZN.UAповідомив ректор Тернопільського медичного університету Леонід Ковальчук.

«Університет тепер має можливість пропускати всіх студентів випускних курсів медичного та стоматологічного факультетів через новостворені центри, - розповів він. - Для майбутніх лікарів - це чудова можливість випробувати свої сили, розібратися в тому, що добре засвоїли, а над чим слід попрацювати, коли повернуться до навчання. Плюс безцінний досвід спілкування з пацієнтами, коли ти сам приймаєш рішення і несеш за це відповідальність. Після такої практики випускники не боятимуться села, бо переконалися, що і тут можна створити нормальні умови для роботи та проживання».