У Донецькому виші - скандал: хабар у 75 тисяч

У Донецьку керівний працівник вишу отримала більш як 75 тис. грн. хабара від групи студентів.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі прокуратури Донецької області.

Прокуратура Куйбишевського району Донецька порушила кримінальну справу за ч. 3. ст. 368 Кримінального кодексу України щодо керівника підрозділу одного з приватних вишів за фактом отримання хабара у розмірі 2 тис. грн. за допомогу студенту у складанні іспитів протягом сесії. Однак у ході оперативно-слідчих дій було встановлено ще кілька епізодів хабарництва. Зокрема, підозрювана отримала хабар у розмірі більш як 75 тис. грн. від групи студентів. Натомість жінка обіцяла посприяти у складанні іспитів протягом сесії.