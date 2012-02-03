У Луганську студентам продовжили канікули

У Луганську в Східноукраїнському національному університеті імені Володимира Даля продовжили період призупинення навчального процесу через холодну погоду до 12 лютого.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі університету.

Перенесено також всі масові, розважальні та спортивно-масові заходи на відкритому повітрі та які вимагають переїздів від учасників навчально-виховного процесу.

Як повідомляв УНІАН, у Луганському національному аграрному університеті заняття скасовано до 13 лютого. У Луганському державному університеті внутрішніх справ імені Дідоренка пари скоротили до 1 години. У Луганському національному університеті імені Шевченка заняття тривають в звичайному режимі, оскільки виш забезпечений автономною системою теплопостачання.