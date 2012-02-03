Вчителька вимагає компенсації від Саркозі

Надя Лавуанья, учитель фізики та хімії в одному з ліцеїв Франції, вимагає у президента країни відшкодувати збиток за те, що його кортеж завадив їй вчасно прибути на місце проведення конкурсу на заміщення посади викладача.

26 січня дівчина сіла на потяг у Маконі, щоб дістатися до центру проведення тестування в Діжоні. Однак на виїзді з вокзалу, утворилася пробка. Її автобус, як і багато інших, виявився заблокованим постовою службою. Машини пропускали президентський кортеж. Вчителька пересіла в таксі, але прибула на місце проведення конкурсу, до якого вона готувалася кілька місяців, з 26-хвилинним запізненням.

На наступний же день Надя написала президенту Франції з вимогою відшкодувати моральний і фінансовий збиток.

«Я була відсторонена від конкурсу. У мене навіть не було можливості змагатися», - пише вчителька.

Спеціальна група на підтримку дівчини була створена на Facebook. Учитель вимагає повернути їй гроші, витрачені на транспорт, і впевнена, що компенсація цілком законна. Вдало здане тестування підвищило б дівчині зарплату, повідомляє Le Figaro.

Euromag