Шведська школа переходить на електронні книги

Передмістя Стокгольма Соллентуна планує повністю позбавитися від друкованих книг у наступному році, щоб перейти на планшетні комп`ютери як IPad.

Шведське міністерство освіти ставиться скептично до цієї ідеї.

«Школи вступлять в новий час замість того, щоб залишатися у вчорашньому дні. Комп`ютери також природні в школах як папір і ручки, проте той факт, що комп`ютер сьогодні є тільки у кожного другого вчителя - повне божевілля», - каже голова комітету з дитинства та освіти Соллентуна Марія Стокгауз.

Утім, міністр освіти Швеції Ян Б`єрклунд вважає цю ідею невдалою.

«Навіть в майбутньому людям потрібно буде читати і писати. Не скрізь можна отримати доступ до комп`ютерів», - говорить Ян Б`єрклунд.

Муніципалітет Соллентуна вже придбав комп`ютери для всіх вчителів, і планує видати кожному учневі, починаючи з другого класу, свій власний планшетний комп`ютер, повідомляє The Local.

Euromag