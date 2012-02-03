У ДонНУ «загубили» тисячу членів профспілки, яка вимагала відставки в.о. ректора

У бухгалтерії Донецького університету «загубили» тисячу заяв співробітників про відрахування профспілкових внесків із заробітної плати. Про це кореспонденту ZN.UA повідомив голова профкому ДонНУ Володимир Подмарков.

«Якось раптом і незрозуміло чому з бухгалтерії зникли тисячі заяв від членів профспілки про утримання внесків із зарплати. Люди про це дізналися, коли отримали роздруківку нарахованої плати та відрахувань за грудень. Ми намагаємося відновити ці заяви, просимо написати заново», - повідомив Подмарков.

За його словами, у даний час чисельність профспілки - близько 2,7 тис. осіб. Зникнення документів скоротило профспілкову організацію на третину.

При цьому глава профкому поскаржився, що адміністрація ВНЗ чинить перешкоди у повторному прийомі заяв. «Працівники університету, переписуючи документи заново, в заявах вказували, що подають замість загубленої. Але бухгалтери заявили, що це не відповідає формі. Хоча ніякої затвердженої форми для заяв про утримання внесків немає», зазначив керівник профспілки.

Він додав, що на колектив ДонНУ при цьому чиниться тиск - співробітників змушують вступати у створену з ініціативи адміністрації ВНЗ Незалежну профспілку працівників, аспірантів і студентів.

Нагадаємо, 10 грудня 2010 року конференція трудового колективу ДонНУ обрала претендентом на посаду ректора Юрія Лисенка, який переміг на виборах протеже МОН, в.о. ректора Петра Єгорова.

Однак правомірність призначення нового ректора оскаржив у суді викладач Київського національного університету МВС Олександр Користін, який заявив, що теж подавав документи на участь у конкурсі на цю посаду, але не був включений до списку претендентів.

Окрім того, на дружину Ю.Лисенка - проректора ДонНУ Тетяну Лев - було порушено кримінальну справу за звинуваченням у розкраданні коштів. Сама Тетяна була побита невідомими у під`їзді свого будинку. Ю.Лисенко в інтерв`ю ZN.UA заявив, що вважає всі ці події тиском на нього і його сім`ю з метою змусити його відмовитися від посади.

Пізніше Ю.Лисенко добровільно відмовився від посади ректора. У даний час університетом керує в.о. ректора Петро Єгоров.

Окрім того, 18 листопада 2011 року профспілка університету вимагала від МОНМС розірвати контракт з Єгоровим, оскільки той, на думку профкому, порушив КЗпП, незаконно звільнивши всіх викладачів міжнародного факультету.