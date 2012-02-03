ЗМІ: Табачник проміняв медколедж на готель до Євро-2012

09:52, 03 лютого 2012
Освіта
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Студенти з обмеженими можливостями під загрозою виселення

Міжнародний медичний коледж, завдяки якому можуть отримувати освіту близько 300 студентів-інвалідів, можуть закрити, пише "Соціальна країна".

В медичному коледжі студенти з обмеженими можливостями вчаться за спеціальностями «зубний технік» та «масажист», проте через чемпіонат Євро-2012 його можуть закрити.

У навчальних приміщеннях коледжу міністерство Табачника вирішило облаштувати хостел для футбольних уболівальників.

Натомість студентам обіцяють інше приміщення для навчання, але іншого спеціального навчального закладу для людей з обмеженими можливостями в Україні немає.

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