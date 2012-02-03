В УКУ відкриють аспірантуру та докторантуру

Глава УГКЦ Святослав (Шевчук) 2 лютого відслужив Літургію в Українському католицькому університеті.

Першоєрарх звернувся до богословів: «В УКУ маємо найкращу школу богослов’я на пострадянському просторі. Але є спокуса оцінювати роботу наших богословів по тому, що інші про них кажуть. Я хочу щиро подякувати тим людям, які відважилися і присвятили своє життя богословській науці. Також хочу підкреслити важливість існування і цього Університету, і богословської школи для нашої Церкви. Заохочую вас з усією силою Божого Слова будувати нашу Церкву і наше суспільство в тому вимірі, до якого кличе нас Господь».

Предстоятель УГКЦ привітав гостей з Південної, Центральної та Східної України, які зараз навчаються на програмі Інституту лідерства та управління УКУ. Він також подякував студентам, «які довірили своє життя і майбутнє цьому Університету.

За словами першого проректора УКУ Тараса Добка, у цьому році перед Українським Католицьким університетом багато завдань: відкрити студентський колегіум, закінчити повний цикл богословської освіти – відкрити аспірантуру та докторантуру, впровадити нові магістерські програми. Про це інформує прес-служба УКУ.

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