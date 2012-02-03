В Україні не відвідують навчання 3,6 млн. учнів

У зв’язку із сильним зниженням температури повітря призупинено навчання у 17 тис. 470 загальноосвітніх навчальних закладів.

Як повідомляє Урядовий портал, усі школи призупинили роботу у Запорізькій, Івано-Франківській, Одеській, Сумській, Харківській областях і у містах Київ та Севастополь.

Згідно з оперативними даними Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, станом на 2 лютого через морози навчання не відвідують майже 3,6 млн. учнів.