Чому діти помирають на фізкультурі?

Відомий лікар-педіатр Євген КОМАРОВСЬКИЙ розкритикував політику Міністерства освіти та науки України, спрямовану на зниження фізичного навантаження школярів. На його думку, мільярди гривень треба було витрачати не на Євро-2012, а на дитячий спорт.

«Шкільна програма в Україні має бути змінена таким чином, щоб уроки фізкультури проводилися хоча б раз на день. При цьому батькам самим потрібно всіляко стимулювати фізичну активність дітей», - сказав лікар в інтерв`ю журналу Weekly.ua.

На думку лікаря, провина за дитячі смерті на уроках фізкультури лежить не лише на чиновниках і педагогах, а й на всьому суспільстві, яке не створює культ рухової активності, а навпаки, робить усе для того, щоб посадити дітей перед телевізорами та комп`ютерами. «Якщо мама й тато вважають, що дивитися телевізор по 6 годин на день - нормально, а бігати по вулиці - погано, то ніяка школа не зможе змінити ситуацію зі смертями на уроках фізкультури», - підкреслив Є.КОМАРОВСЬКИЙ.

Він вважає, що повністю виключити можливість раптових смертей на фізкультурі не можуть ніякі заходи зі сторони міністерства: просто ці трагічні випадки відбуватимуться не на уроках фізкультури, а, наприклад, під час біганини на перервах чи після уроків. «Тобто в чомусь звинуватити вчителів фізкультури й адміністрацію школи буде складніше», - пояснив педіатр.

«Якби ті гроші, які витрачено на Євро-2012, ми вклали б в дитячий спорт, то врятували б тисячі життів», - додав Є.КОМАРОВСЬКИЙ.

За останні п`ять років в Україні на уроках фізкультури сталося 8 трагічних випадків, тільки в 2008 році їх було три. У Росії щорічно на уроках фізкультури помирають 6-12 дітей та підлітків.