У МОН запевняють, що Євро-2012 не вплине на вступну кампанію

Проведення матчів Чемпіонату Європи з футболу 2012 року в Україні не вплине на цьогорічну вступну кампанію.

Як передає кореспондент УНІАН, на цьому під час прес-конференції наголосила головний спеціаліст інформаційно–аналітичного відділу департаменту вищої освіти Міністерства освіти і науки, молоді та спорту Алла РИБАЛКО.

За її словами, вступна кампанія розпочнеться 2 липня, “тобто, проведення Євро-2012 саме на вступну кампанію у вищі навчальні заклади впливати не буде”.

Решта етапів, визначених умовами прийняття до вишів, – подання документів, проходження творчих конкурсів, тощо – залишається у тих термінах, як це було попереднього року.

Крім того, нагадала А.РИБАЛКО, як і минулого року, при вступі на освітній рівень “бакалавр” особа може подати заяву в електронному вигляді. Також цього року збережеться нововведення щодо нарахування додаткових балів абітурієнтам, які закінчили факультети довишівської підготовки природничо-математичних та інженерно-технічних спеціальностей.

Водночас, наголосила А.РИБАЛКО, у 2012 році було внесено деякі корективи у формування рейтингових списків абітурієнтів та зміни в порядок оголошення цих списків. Відповідно, цього року після оголошення першого списку встановлюється 4 дні для подання оригіналів документів, другого і третього – по 3, минулого року ці терміни складали 5 та по 2 дні.

Крім того, усі вищі навчальні заклади оголошуватимуть рейтингові списки в один і той же час – о 12.00 1, 5 та 8 серпня.

Також А.РИБАЛКО повідомила, що цього року Міносвіти підготувало “Довідник для абітурієнта”, який буде випущено найближчим часом. Довідник обсягом 400 сторінок включатиме перелік вишів, умови прийому, програму ЗНО та інші інформаційні матеріали.

За словами А.РИБАЛКО, у 2011 році до 846 вишів України було зараховано близько 419,5 тис. осіб. З них 661 - державні та комунальні вищі навчальні заклади, решта – приватні. 501 заклад – І та ІІ рівнів акредитації, 345 закладів – ІІІ та ІV рівнів акредитації.

До приймальних комісій вищих навчальних закладів ІІІ та ІV рівнів акредитації для навчання за програмою бакалавра було подано 869 тис. заяв від понад 290 тис. осіб. Водночас, у 2010 році цей показник складав 1 мільйон 150 тис. заяв від 310 тис. осіб. У 14 вишів було подано від 10 до 20 тис. заяв.

Як наголосила А.РИБАЛКО, у 2011 році вперше у п’ятірку лідерів серед вишів, до яких було подано найбільшу кількість заяв і де був найвищий конкурс, увійшли три технічних виші: Київська, Львівська та Харківська політехніки.