Що таке кохання: мудрість від малюків

Європейська асоціація клубів сімейних цінностей оприлюднила результати опитування серед дітей у віці від 4 до 8 років "Що таке кохання".

Виявилося, що кохання - це найкращий шматочок курчати для тата, кохання - це коли собака облизує твоє обличчя, навіть якщо просиділа цілий день вдома сама, кохання - це коли хтось особливо вимовляє твоє ім`я. Велика мудрість від маленьких діток.

То що ж таке насправді кохання?

Ребекка, 8 років:

"Коли в бабусі почався артрит, вона не могла більше нахилятися і фарбувати собі нігті на ногах. Тоді дідусь став робити це для неї - весь час, навіть тоді, коли у нього самого почався артрит на руках. Це кохання".

Біллі, 4 роки:

"Коли хтось тебе кохає, то він вимовляє твоє ім`я по-особливому. Ти просто знаєш, що твоє ім`я у безпеці у нього в роті".

Карл, 5 років:

"Кохання - це коли дівчина напахчується парфумами, а хлопець - одеколоном, і вони йдуть на побачення і нюхають один одного".

Кріссі, 6 років:

"Кохання - це коли ви їсте в Макдоналдсі, і ти віддаєш комусь більшу частину своєї картопляної соломки, не змушуючи його ділитися з тобою своєю".

Террі, 4 роки:

"Кохання - це коли ти посміхаєшся навіть тоді, коли дуже втомилася".

Денні, 7 років:

"Кохання - це коли мама готує каву для тата, а потім, перш ніж дати йому, відпиває трохи, щоб переконатися, що вона смачна".

Емілі, 8 років:

"Кохання - це коли ви весь час цілуєтеся. А потім, коли вже втомилися цілуватися, то все одно хочете бути разом і розмовляти. Мої мама з татом такі. Коли вони цілуються, аж гидко".

Боббі, 7 років:

"Кохання - це те, що присутнє в кімнаті на Різдво, якщо припиняєш відкривати подарунки і прислухаєшся".

Ніккі, 6 років:

"Якщо хочеш навчитися любити ще краще, то треба почати з такого друга, якого ти терпіти не можеш".

Ноель, 7 років:

"Кохання - це коли ти говориш хлопцю, що тобі подобається його сорочка, і тоді він носить її щодня".

Томмі, 6 років:

"Кохання - це як бабуся і дідусь, які все одно дружать, навіть після того, як вони вже так довго знають один одного".

Сінді, 8 років:

"Коли мені потрібно було грати на піаніно на концерті, я вийшла на сцену і мені стало страшно. Усі ці люди в залі дивилися на мене, а потім я побачила тата, він посміхався мені і помахав мені рукою. Тільки він один робив це. Мені більше не було страшно".

Клара, 6 років:

"Моя матуся любить мене більше за всіх. Хіба хто-небудь ще цілує мене перед сном?"

Ілейн, 5 років:

"Кохання - це коли мама дає татові кращий шматочок курочки".

Кріс, 7 років:

"Любов - це коли тато приходить додому спітнілий і неприємно пахне, а мама все одно говорить йому, що він гарніше, ніж Роберт Редфорд".

Мері Енн, 4 роки:

"Любов - це коли твоя собачка лиже тобі обличчя, навіть після того, як ти залишила її одну на весь день".

Лорен, 4 роки:

"Я знаю, що моя старша сестричка любить мене, тому що вона віддає мені всі свої старі сукні, а сама змушена йти і купувати собі нові".

Джесіка, 8 років:

"Не потрібно говорити "Я кохаю тебе", якщо це неправда. Але якщо це правда - то треба говорити це дуже часто. Люди забувають".

Українська правда. Життя