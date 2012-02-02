У Черкасах «замінували» школу

У Черкасах під час вимушених канікул учень вчора «замінував» школу №8.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Управління МНС в Черкаській області, повідомлення про замінування школи надійшло 1 лютого о 12.55 до чергової частини УМВС по спецлінії «102». Невідомий повідомив, що вибуховий пристрій закладено в Черкаській ЗОШ №8.

На місце події терміново виїхали вибухотехнічна служба УМВС, співробітники управління МНС, СБУ, ДАІ, представники міськвиконкому. Після обстеження приміщень вибухонебезпечних предметів не виявлено.

Учнів у школі не було у зв’язку з призупиненням через морози навчального процесу.

Після слідчих дій правоохоронцям вдалося встановити мінера – ним виявися учень цієї ж школи, який так вирішив розважитися на непланових канікулах.

Як повідомляв УНІАН, 1 лютого в Черкасах через морози закрили всі школи. Вимушені канікули триватимуть до 5 лютого.