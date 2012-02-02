ЗМІ: в.о. ректора ДонНУ підловили на плагіаті

Виконуючий обов`язки ректора Донецького національного університету (ДонНУ) Петро Єгоров опублікував в офіційному виданні ВНЗ «Університетські вісті» (№1 (1494) від 30.01.2012) свою статтю під назвою «Концептуальні засади стратегії розвитку Донецького національного університету на 2012-2014 рр.».

Однак, як вдалося з`ясувати журналістам ZN.UA, «концепція» керівника ДонНУ є плагіатом аналогічного програмного документа Сумського державного університету.

У газеті СумДУ «Резонанс» (№7-8 за квітень 2010 р., спецвипуск) за колективним підписом ректорату ВНЗ було оприлюднено «Концептуальні принципи діяльності і стратегію розвитку Сумського державного університету на 2010-2014 роки».

Обидві концепції практично аналогічні за змістом. Єдина відмінність полягає в тому, що в Сумах університетська газета виходить українською мовою, а в Донецьку — російською та українською. У деяких місцях «донецької концепції» навіть не видалено помилки комп`ютерного перекладу — так, в одному місці вжито «европейского университета за стилем» замість літературної російської «по стилю».

Петро Єгоров, наприклад, пише: «Модель стратегии развития Донецкого национального университета определяет следующее его видение, как: европейского университета за стилем, технологиями, качеством предоставления научных и образовательных услуг, одновременно, ответственного перед государством и обществом, общенационального по содержанию и уровню деятельности; открытого университета инновационного типа, который сохраняет свою идентичность, классическую сущность, способный генерировать и обеспечивать трансферт современных знаний, удовлетворять спрос и разнообразные потребности в области науки, образования, культуры».

Два роки тому керівництво Сумського університету: «Модель університету, яка реалізовується вже й на цей час, незалежно від можливих статусних форм, визначає бачення СумДУ як: європейського університету за стилем, за технологіями, за якістю наукових та освітніх послуг і водночас відповідального перед державою та суспільством, загальнонаціонального за змістом і рівнем діяльності; відкритого університету інноваційного типу, який у той же час зберігає свою ідентичність, класичну сутність, здатний генерувати та забезпечувати трансфер сучасного знання, задовольняти попит, різноманітні потреби в галузі науки, освіти, культури».