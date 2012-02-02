Сафіуллін просить у ВР ще 500 мільйонів грн.

Державна служба молоді і спорту звертатиметься до уряду і Верховної Ради з проханням виділити додатково майже 500 млн. грн. для здійснення усіх спортивних заходів у цьому році.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав голова Держслужби Равіль САФІУЛЛІН сьогодні під час круглого столу на тему: «Яким має бути в Україні 2012 рік – рік спорту і здорового способу життя».

Він нагадав, що 2012 рік буде насичений спортивними подіями – Євро-2012, командний чемпіонат світу з фехтування, міжнародні змагання з художньої гімнастики і вільної боротьбі, Кубок Європи з лижних гонок. Крім того, зазначив він, національні збірні України візьмуть участь у літніх олімпійських і паралімпійських іграх.

«На жаль, затверджений бюджет не дозволяє реалізувати всі заплановані проекти. Нам необхідно додатково понад 400 млн. грн. А якщо бути точним – 465 млн. грн. для забезпечення проведення як заходів у рік спорту, так і підготовки до олімпійських і паралімпійських ігор, чемпіонатів світу і Європи», - сказав Р.САФІУЛЛІН.

Він зазначив, що для цього необхідно внести зміни до держбюджету на поточний рік. «Ми звертатимемося до народних депутатів з проханням підтримати виділення цієї суми», - сказав голова Держслужби. Р.САФІУЛЛІН також додав, що питома вага асигнувань на спорт в Україні складає 0,3% у бюджеті всієї країни. При цьому, за його словами, у країнах, з якими Україна, як правило, зустрічається у спортивних змаганнях, ця цифра складає 5-7%.